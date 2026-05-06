ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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06.05.2026 13:50:04

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 65 auf 72 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dynamik im Rechenzentrenbereich habe dem Technologiekonzern im ersten Quartal eine überraschend starke Auftragsdynamik beschert, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Alles laufe nach Plan. Kuenne hob seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Angesichts des Aufschlags zur Branche sehe er für die Bewertung aber keine Luft mehr nach oben./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
72,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
82,42 CHF 		Abst. Kursziel*:
-12,64%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
82,34 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,56%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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