ABB Aktie
|89,96EUR
|1,66EUR
|1,88%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 65 auf 72 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dynamik im Rechenzentrenbereich habe dem Technologiekonzern im ersten Quartal eine überraschend starke Auftragsdynamik beschert, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Alles laufe nach Plan. Kuenne hob seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Angesichts des Aufschlags zur Branche sehe er für die Bewertung aber keine Luft mehr nach oben./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
72,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
82,42 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-12,64%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
82,34 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,56%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SMI zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
05.05.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
05.05.26
|SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
05.05.26
|SLI aktuell: SLI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
05.05.26