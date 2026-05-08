ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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08.05.2026 12:43:33

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Die Schweizer blieben zuversichtlich bezüglich Preise und Kosten, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
69,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81,52 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15,36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
81,52 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,36%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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