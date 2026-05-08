ABB Aktie
|89,02EUR
|1,38EUR
|1,57%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
08.05.2026 12:43:33
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Die Schweizer blieben zuversichtlich bezüglich Preise und Kosten, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
69,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
81,52 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15,36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81,52 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,36%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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