ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Die Schweizer blieben zuversichtlich bezüglich Preise und Kosten, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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