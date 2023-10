NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 36,50 auf 38,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe sich in den vergangenen drei Jahren stetig besser als die Konkurrenz entwickelt, was jedoch nicht angemessen im Aktienkurs berücksichtigt sei, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und hält eine Anhebung der Jahresziele für möglich./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 19:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 00:45 / EDT



