easyJet Aktie
|5,24EUR
|-0,02EUR
|-0,34%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 600 auf 535 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsdaten aus vielen Industrieländern halte er es für ratsam, für den gesamten Transportsektor Vorsicht walten zu lassen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er einen selektiven Investmentansatz und sucht nach Werten mit relativer Outperformance./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Hold
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,35 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,52 £
|
Abst. Kursziel*:
18,25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
