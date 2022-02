Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben ihre "Neutral"-Einstufung für die Aktien des steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams OSRAM bestätigt. Das Unternehmen, dessen Aktien an der Börse in Zürich notieren, hatte am gestrigen Dienstag seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr präsentiert. Das Kursziel hoben die CS-Wertpapierexperten leicht von 17,60 auf 17,70 Schweizer Franken an.

Zum Vergleich: Am Mittwoch am frühen Nachmittag standen die Aktien von ams OSRAM an der Zürcher Börse zuletzt mit einem deutlichen Plus von 4,9 Prozent bei 17,34 Franken.

Nach den laut den CS-Analysten "gemischten Ergebnissen" wurden die Umsatz- und EBITDA-Schätzungen der Experten für die kommenden drei Geschäftsjahre angepasst. "Nach der Telefonkonferenz kamen wir zu dem Schluss, dass die kurzfristigen Nachfragetrends weiterhin stark sind", rechnet Adithya Metuku, Analyst des Schweizer Geldhauses, zwar mit weiterem Aufwärtspotenzial.

Für das Jahr 2022 sieht er jedoch weiterhin Gegenwind. Es herrsche wenig Klarheit über die endgültige Portfoliostruktur des Unternehmens, die notwendigen Investitionen und die Fähigkeit des Managements, Wachstumschancen zu nutzen.

Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie für die Geschäftsjahre 2022, 2023 und 2024 belaufen sich auf 1,55 bzw. 2,15 und 2,26 Euro. Mit einer Dividende rechnen die CS-Analysten in keinem dieser drei Geschäftsjahre.

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

pma/sto

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

AFA0058 2022-02-09/13:48