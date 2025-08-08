ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Christopher Tong rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer positiven Kursreaktion, da sich das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal beschleunigt habe. Er erwähnte außerdem, dass der Vorsteuergewinn höher sei als der Analystenkonsens./rob/tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



