Bechtle Aktie
|40,86EUR
|4,02EUR
|10,91%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Christopher Tong rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer positiven Kursreaktion, da sich das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal beschleunigt habe. Er erwähnte außerdem, dass der Vorsteuergewinn höher sei als der Analystenkonsens./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,78 €
|
Abst. Kursziel*:
22,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|12:07
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
