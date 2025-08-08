ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle verwies in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung auf starke Zahlen, aber erste Anzeichen einer geschäftlichen Abschwächung. Die Aussagen zu den Erlösen und den Vertragserneuerungen deuteten aber auf einen stärkeren Gegenwind im Rückversicherungsbereich hin als erwartet./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



