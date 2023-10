LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 29 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Gewinnspannen im Stahlsektor näherten sich ihrem Tiefpunkt, aber die Erholung dürfte "L-förmig" erfolgen, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage sei nach wie vor schleppend. Es gebe aber auch Gründe für Optimismus: Die europäischen Lagerbestände an Kohlenstoffstahl seien nicht hoch, und die Importe aus China seien zurückgegangen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.