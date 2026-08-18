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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Argenx von 1025 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Erfolg des Biotech-Spezialisten in einer Phase-III-Studie zu einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur lasse eine US-Zulassung erwarten und könnte zu einer schnellen kommerziellen Nutzung führen, schrieb Luca Issi in einer Einschätzung vom Montag./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 14:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 14:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
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Unternehmen:
arGEN-X N.V.
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
851,00 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
851,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Luca Issi
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KGV*:
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