arGEN-X Aktie
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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 907 auf 973 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den Antikörperspezialisten blieben nach den positiven Daten aus der ALKUVIA-Studie mit Vyvgart sehr gut, schrieb Rajan Sharma am Montagabend. Für beide Subtypen der seltenen Skelettentzündung Myositis setzte er im Bewertungsmodell bei den Vyvgart-Chancen nun geringere Risiken an. Die Aktien der Belgier bleiben auf "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 21:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
973,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
805,80 €
|
Abst. Kursziel*:
20,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
845,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
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