NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 907 auf 973 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den Antikörperspezialisten blieben nach den positiven Daten aus der ALKUVIA-Studie mit Vyvgart sehr gut, schrieb Rajan Sharma am Montagabend. Für beide Subtypen der seltenen Skelettentzündung Myositis setzte er im Bewertungsmodell bei den Vyvgart-Chancen nun geringere Risiken an. Die Aktien der Belgier bleiben auf "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 21:15 / BST

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