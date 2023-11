HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos nach Zahlen von 760 auf 600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe im abgelaufenen Geschäftsjahr mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die eigene Zielsetzung sowie die Konsensschätzung erreicht, schrieb Analyst Matthew Abraham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im neuen Geschäftsjahr stehe die nächste Stufe der Umsetzung einer strategischen Neuausrichtung im Fokus, welche zum Jahresende hin eine Rückkehr zum Wachstum vorsehe. Die aktuelle Bewertung unterschätze die Fortschritte durch diese Neuausrichtung./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.