Porsche Aktie
|42,04EUR
|-1,94EUR
|-4,41%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer gekappten Prognose angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Dem Sportwagenbauer zufolge dürfte die operative Rendite im Gesamtjahr nur noch leicht positiv bis zu 2 Prozent betragen. Dies impliziere einen Rückgang der Markterwartung mit Blick auf den Gewinn in Höhe von etwa 1,7 Milliarden Euro, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,72 €
|
Abst. Kursziel*:
7,50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten
|
19.09.25
|EQS-News: Porsche AG geht finalen Schritt in der Neuausrichtung der Produktstrategie (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-News: Porsche AG sets final steps in the realignment of its product strategy (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategische Neuausrichtung des Produktportfolios, Prognoseanpassung und Anpassung mittelfristige Erwartungen (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategic Realignment of product portfolio; Forecast adjustment and adjustment of midterm expectations (EQS Group)
|
19.09.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
17.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)