Porsche Aktie

42,04EUR -1,94EUR -4,41%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

19.09.2025 22:17:46

Porsche Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einer gekappten Prognose angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Schritt unterstreiche den erheblichen kurzfristigen Druck, dem sich der Sportwagenbauer ausgesetzt sehe, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verzögerungen bei der E-Mobilität-Plattform und eine Hinwendung zu Hybrid- und Verbrennungsantrieben signalisierten Herausforderungen für die Elektrifizierungsstrategie des Unternehmens. Die aktualisierte Prognose für 2025 zeige eine deutliche Verschlechterung der Profitabilität./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:59 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

