NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Asos auf "Sell" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Analyst Richard Edwards verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Bekanntgabe eines Joint Ventures mit Großaktionär Heartland, der die Asos-Marken Topshop und Topman kaufen werde. Zudem habe der Online-Modehändler eine Refinanzierung von Kreditfazilitäten bekanntgegeben, so etwa über die Begebung und einen teilweisen Rückkauf von Wandelanleihen. Auch die Jahresziele habe Asos aktualisiert. Er rechnet nun damit, dass die Konsensschätzung für das bereinigte operative Jahresergebnis sinken werde./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 09:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





