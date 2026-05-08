AUMOVIO Aktie
|36,65EUR
|-0,50EUR
|-1,35%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
08.05.2026 13:05:02
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem ersten Quartal dürfte sich am operativen Ergebniskonsens für das Gesamtjahr nur wenig ändern, schrieb David Lesne am Donnerstagabend./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,65 €
|
Abst. Kursziel*:
36,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,43%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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