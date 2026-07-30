AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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30.07.2026 19:19:11

AUMOVIO Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen und einem beigelegten Rechtsstreit mit BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem insgesamt soliden Quartal des Autozulieferers. Die Einigung mit dem wichtigen Kunden BMW sei für Aumovio günstiger ausgefallen als befürchtet./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,85 € 		Abst. Kursziel*:
55,58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,49%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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