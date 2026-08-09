AUMOVIO Aktie
|37,40EUR
|0,50EUR
|1,36%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach endgültigen Quartalszahlen und bereits zuvor gestutzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 würden nun an die Einigung im BMW-Bremsenstreit sowie an die neue Prognose angepasst, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass für Klarheit gesorgt worden sei. Zudem hält der Analyst Aumovio angesichts der Kapitalallokation mit Blick auf die Vergleichsgruppe für besonders attraktiv und hob auch dessen im Vergleich stärkste Bilanz hervor./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,60 €
|
Abst. Kursziel*:
25,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,67%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
Analysen zu AUMOVIO
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|37,40
|1,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research