AUMOVIO Aktie

40,45EUR 1,85EUR 4,79%
AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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06.08.2026 07:54:20

AUMOVIO Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 46,40 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Expertin rechnet nicht mit einer stärkeren Kursreaktion der Aktien des Autozulieferers./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
46,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
39,55 € 		Abst. Kursziel*:
17,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
40,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:54 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 40,55 5,05% AUMOVIO

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08:44 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
08:37 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
08:26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08:26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07:46 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:34 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:33 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:24 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:23 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
07:22 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Beiersdorf Neutral UBS AG
07:16 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:16 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:12 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Beiersdorf Underweight Barclays Capital
06:10 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
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