AUMOVIO Aktie
|40,45EUR
|1,85EUR
|4,79%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 46,40 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Expertin rechnet nicht mit einer stärkeren Kursreaktion der Aktien des Autozulieferers./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39,55 €
|
Abst. Kursziel*:
17,32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
09:28
|Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
04.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
03.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
03.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
30.07.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aumovio auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro (dpa-AFX)
|
30.07.26
|ROUNDUP 2: Autozuliefer Aumovio beendet Rechtsstreit mit BMW - Aktie zieht an (dpa-AFX)
Analysen zu AUMOVIO
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|40,55
|5,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK