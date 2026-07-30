AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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30.07.2026 21:54:43

AUMOVIO Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW von 43,20 auf 46,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein wichtiger, potenziell negativer Kurstreiber sei ausgebremst worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein großer Unsicherheitsfaktor werde damit von der Aktie genommen. Er bleibt aber bei seiner neutralen Bewertung wegen der fundamentalen Aussichten in den kommenden Jahren./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
46,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
39,85 € 		Abst. Kursziel*:
16,44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,48%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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