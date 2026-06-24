AUMOVIO Aktie
|38,10EUR
|-1,80EUR
|-4,51%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hänge vor allem davon ab, ob es dem Autozulieferer gelungen sei, die Verluste im Geschäftsbereich Autonomous Mobility zu verringern und deutliche Ergebnisfortschritte im Bereich User Experience zu erzielen, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch. Letzteres wiederum hänge von einer Erholung der Preise sowie dem Hochlauf von Projekten ab. Insgesamt rechnet der Analyst mit einer Verbesserung der Marge im Vergleich zum ersten Jahresviertel./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 14:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 14:55 / BSTAutonomous Mobility (AM) and delivering manufacturing efficiencies and higher content per car in the User Experience (UX) business.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,70 €
|
Abst. Kursziel*:
64,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,73%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
22.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
22.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
18.06.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
18.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
09.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|16:45
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:45
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:45
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|38,25
|-4,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:45
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:12
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:04
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:52
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|08:17
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|06:48
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research