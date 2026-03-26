BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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26.03.2026 14:13:08

BAT Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco anlässlich einer Veranstaltung zur neuen EU-Tabakproduktrichtlinie auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Die neue Richtlinie dürfte hoffentlich einen klareren regulatorischen Weg für neue Tabakprodukte in der gesamten EU ebnen und den Tabakunternehmen Innovationen ermöglichen, schrieb Damian McNeela in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,07 £ 		Abst. Kursziel*:
18,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18,14%
Analyst Name::
Damian McNeela 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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