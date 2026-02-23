BAT Aktie

51,90EUR -0,80EUR -1,52%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 08:12:46

BAT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4500 auf 4550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bilanz sei weitgehend erwartungsgemäß gewesen, es habe vom Management aber einige positive Signale gegeben, schrieb Richard Felton am Freitagabend. Nach zwei Jahren der Investitionen kehre der Tabakkonzern 2026 wohl wieder zu seinem mittelfristigen Tempo zurück./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
45,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
52,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45,33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Nachrichten