BAT Aktie
|51,90EUR
|-0,80EUR
|-1,52%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4500 auf 4550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bilanz sei weitgehend erwartungsgemäß gewesen, es habe vom Management aber einige positive Signale gegeben, schrieb Richard Felton am Freitagabend. Nach zwei Jahren der Investitionen kehre der Tabakkonzern 2026 wohl wieder zu seinem mittelfristigen Tempo zurück./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
45,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
52,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45,33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
