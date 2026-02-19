BAT Aktie

50,30EUR 0,55EUR 1,11%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

19.02.2026 07:49:33

BAT Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Angesichts des anhaltenden Erfolgs in Europa bleibe der Tabakkonzern auch in den USA von der Perspektiven mit Nikotinbeuteln überzeugt, schrieb Pallav Mittal am Donnerstag. Es handele sich dabei um eine äußerst attraktive Produktkategorie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 03:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49,85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43,76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Pallav Mittal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

