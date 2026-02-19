LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Angesichts des anhaltenden Erfolgs in Europa bleibe der Tabakkonzern auch in den USA von der Perspektiven mit Nikotinbeuteln überzeugt, schrieb Pallav Mittal am Donnerstag. Es handele sich dabei um eine äußerst attraktive Produktkategorie./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 03:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.