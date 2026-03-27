NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Philip Spain passte sein Bewertungsmodell für den Tabakkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Jahreszahlen der Briten an. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 reduzierte er unter Berücksichtigung jüngster Währungseffekte um 1 Prozent./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT



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