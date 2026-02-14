BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 stimmten mit dem Zwischenbericht des Tabakkonzerns und den Erwartungen überein, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
43,68 £
Abst. Kursziel*:
-17,58%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
43,54 £
Abst. Kursziel aktuell:
-17,32%
Analyst Name::
James Edwardes Jones
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
