BAT Aktie
|50,30EUR
|0,20EUR
|0,40%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen des US-Konkurrenten Altria auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Der US-Zigarettenmarkt habe weiterhin einen Trend zu günstigeren Produkten verzeichnet, schrieb Philip Spain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält Imperial Brands weiterhin für besser aufgestellt als BAT, um in einem von günstigeren Produkten geprägten Umfeld Marktanteile zu gewinnen, was auf die starken Discount-Marken von Imperial Brands zurückzuführen sei./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
50,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philip Spain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|14:52
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|14:52
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|50,50
|0,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:17
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:58
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|13:54
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:18
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:14
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:10
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:03
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:02
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|12:59
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:58
|Continental Buy
|UBS AG
|12:57
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|12:55
|ABB Neutral
|UBS AG
|12:54
|Ryanair Buy
|UBS AG
|12:53
|easyJet Buy
|UBS AG
|12:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|12:51
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12:48
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|12:47
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|GEA Buy
|UBS AG
|12:36
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.