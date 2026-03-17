BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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17.03.2026 08:36:00

BAT Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Das Segment traditionelle Tabakprodukte sei gut für Umsatzwachstum positioniert, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Derweil dürften die Produkte der neuen Generation an Gewicht zunehmen und für nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum sorgen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,55 £ 		Abst. Kursziel*:
14,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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