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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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18.03.2026 07:00:14

BAT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Tabakkonzerne seien der Kosteninflation kaum ausgesetzt und zudem attraktiv bewertet. Pannutis Favorit ist dabei Imperial Brands./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
45,44 £ 		Abst. Kursziel*:
-8,67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
44,46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,66%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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