BAT Aktie
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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Tabakkonzerne seien der Kosteninflation kaum ausgesetzt und zudem attraktiv bewertet. Pannutis Favorit ist dabei Imperial Brands./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
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Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
41,50 £
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
45,44 £
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Abst. Kursziel*:
-8,67%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
44,46 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,66%
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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