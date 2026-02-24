BAT Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Das Umsatzwachstum neuer Produkte des Tabakkonzerns habe sich abgeschwächt, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Die mittelfristige Wachstumsprognose des Unternehmens von drei bis fünf Prozent sei wohl zu hoch gegriffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
45,97 £
|
Abst. Kursziel*:
-21,69%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
45,97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,69%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
