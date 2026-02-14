BAT Aktie
|50,20EUR
|-0,30EUR
|-0,59%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Das Geschäftsjahr sei weitgehend erwartungsgemäß abgeschlossen worden, schrieb Philip Spain am Donnerstag. Etwas enttäuschen könnte indes der Ausblick für das Geschäft mit Alternativen für klassische Zigaretten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42,97 £
|
Abst. Kursziel*:
-3,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,69%
|
Analyst Name::
Philip Spain
|
KGV*:
-
