BAT Aktie
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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
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Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
36,00 £
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
45,44 £
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Abst. Kursziel*:
-20,77%
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
44,46 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,03%
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Analyst Name::
James Edwardes Jones
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KGV*:
-
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