Bechtle Aktie
|37,04EUR
|-0,86EUR
|-2,27%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,84 €
|
Abst. Kursziel*:
30,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,59%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Umsatz steigt deutlich (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)