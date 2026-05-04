Delivery Hero Aktie

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04.05.2026 06:56:40

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Annick Maas am Donnerstagnachmittag in ihrem Resümee des Berichts. In Asien besserten sich die Geschäftstrends des Essenslieferanten und auch in der MENA-Region ziehe das Bruttowarenvolumen wieder an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20,57 € 		Abst. Kursziel*:
36,12%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
20,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,53%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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