Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Annick Maas am Donnerstagnachmittag in ihrem Resümee des Berichts. In Asien besserten sich die Geschäftstrends des Essenslieferanten und auch in der MENA-Region ziehe das Bruttowarenvolumen wieder an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20,57 €
|
Abst. Kursziel*:
36,12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
20,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,53%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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