Givaudan Aktie
|3 656,00EUR
|-5,00EUR
|-0,14%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3200 auf 3600 Franken angehoben. Der Aromen- und Duftstoffkonzern überzeuge mit Margen, Wachstum und Robustheit, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei auch Givaudan nicht gegen die schwächelnden Endmärkte immun. Das Umfeld bleibe für die Branche herausfordernd./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3 600,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3 411,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5,54%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 411,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,54%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
10.09.25
|Verluste in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.09.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
10.09.25
|Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI verliert (finanzen.at)
|
10.09.25