LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die Hannoveraner hätten in der Erneuerungsrunde erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien etwas besser gewesen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.