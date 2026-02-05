Hannover Rück Aktie

248,00EUR -1,20EUR -0,48%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

05.02.2026 11:55:10

Hannover Rück Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die Hannoveraner hätten in der Erneuerungsrunde erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien etwas besser gewesen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
245,80 € 		Abst. Kursziel*:
-5,21%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
248,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,05%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

