Hannover Rück Aktie
|278,60EUR
|2,40EUR
|0,87%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Kennziffern dürften im Rahmen der Markterwartungen liegen, schrieb Kamran M Hossain in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht weiterhin davon aus, dass der Rückversicherer sein Jahresziel für den Nettogewinn von 2,7 Milliarden Euro leicht übertreffen wird./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|
Unternehmen:
Hannover Rück
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
290,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
277,60 €
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Abst. Kursziel*:
4,47%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
278,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
4,09%
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Analyst Name::
Kamran M Hossain
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KGV*:
-
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