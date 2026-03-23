Hannover Rück Aktie
|254,20EUR
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|0,63%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 233 auf 239 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
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Unternehmen:
Hannover Rück
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
239,00 €
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Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
260,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,36%
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
254,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,98%
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Analyst Name::
Claudia Gaspari
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KGV*:
-
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