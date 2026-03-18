HOCHTIEF Aktie
|415,60EUR
|16,20EUR
|4,06%
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
HOCHTIEF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief auf "Equal Weight" belassen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie des Ausbaus der KI-Infrastruktur beleuchte Analystin Katherine Hearne die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für den europäischen Bau- und Infrastruktursektor. Die Expertin sieht ein relativ geringes Disruptionsrisiko, Chancen für Effizienzsteigerungen und einen mehrjährigen Nachfrageaufschwung durch den Bau von KI-Rechenzentren, wie sie am Dienstagabend schrieb./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
413,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
415,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katherine Hearne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
16.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
16.03.26
|XETRA-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
16.03.26
|XETRA-Handel: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
10.03.26
|Hochtief erhält Großauftrag für den Bau einer Bahnstrecke in Schweden (dpa-AFX)