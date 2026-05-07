HOCHTIEF Aktie

538,50EUR -9,00EUR -1,64%
HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 15:34:32

HOCHTIEF Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Er sei für das Vorsteuerergebnis und das Nettoergebnis optimistischer gestimmt als die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, schrieb Graham Hunt in einem Ausblick am Donnerstag und anlässlich der jüngst veröffentlichen Konsensschätzungen für den Bau- und Infrastrukturkonzern./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:03 / UKT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:03 / UKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
480,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
545,00 € 		Abst. Kursziel*:
-11,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
538,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,86%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten