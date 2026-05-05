HOCHTIEF Aktie

520,50EUR 65,50EUR 14,40%
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

05.05.2026 07:26:36

HOCHTIEF Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief vor Zahlen von 387 auf 480 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der bisherige Verlauf der Berichtssaison bestätige, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität das Angebot weiterhin bei weitem übersteigt, schrieb Graham Hunt am Montagabend in seinem Ausblick. Er geht davon aus, dass die Geschäfte des Baukonzerns dies auch widerspiegeln mit einem starken Gewinnanstieg, angeführt von der US-Tochter Turner. Für diese legt er seinen Bewertungsmaßstab nun höher an./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
480,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
455,00 € 		Abst. Kursziel*:
5,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
520,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,78%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

