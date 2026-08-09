HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe die Erwartungen getoppt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:38 / GMT

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