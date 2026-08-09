FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Hold" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im Geschäftsjahr 2026 besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2027 lägen ebenfalls höher, mittelfristig liege man allerdings unter dem Konsens./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST



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