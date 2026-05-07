HORNBACH Aktie

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WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

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07.05.2026 16:35:20

HORNBACH Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 90 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Führungswechsel der Baumarkt-Holding verlaufe "nach Bauplan", schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bröckele die Zuversicht der Konsumenten. Immerhin ließen die Wetterbedingungen eine gute Nachfrage im laufenden Frühlingsquartal erwarten./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
80,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
79,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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