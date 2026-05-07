HORNBACH Aktie
|79,70EUR
|-1,00EUR
|-1,24%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
HORNBACH Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 90 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Führungswechsel der Baumarkt-Holding verlaufe "nach Bauplan", schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bröckele die Zuversicht der Konsumenten. Immerhin ließen die Wetterbedingungen eine gute Nachfrage im laufenden Frühlingsquartal erwarten./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
80,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
79,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-