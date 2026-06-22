HORNBACH Aktie

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WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

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22.06.2026 08:04:13

HORNBACH Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei das solide Umsatzwachstum der Baumarkt-Holding im vergangenen Quartal vom Kostendruck aufgefressen worden, was zu einem leicht gesunkenen bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) geführt habe, schrieb Michael Heider am Montag. Kurzfristig seien im schwierigen Geschäftsumfeld keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78,90 € 		Abst. Kursziel*:
14,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,21%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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