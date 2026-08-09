Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens Healthineers bei einem fairen Aktienwert von 53 Euro auf "Kaufen" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz habe das Geschäftsjahr 2027 gelegen, das zum Übergangsjahr werde, schrieb Sven Kürten am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts. "Wichtige Kurstreiber bleiben die Technologieführerschaft bei Photon-Counting-CT und Theranostik."/rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Kaufen
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
39,44 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
39,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sven Kürten
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KGV*:
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