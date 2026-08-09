LANXESS Aktie
|16,37EUR
|-0,71EUR
|-4,16%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
07.08.2026 11:49:38
LANXESS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei ermutigend, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Er lobte zudem den Free Cashflow./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,18 €
|
Abst. Kursziel*:
11,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LANXESS AG
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert 17 Euro (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Lanxess sehr schwach - Schwieriges Umfeld (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP: Lanxess auf Kurs zu Jahreszielen - Umfeld bleibt aber schwierig (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|Lanxess auf Kurs zu Jahreszielen - Umfeld bleibt aber schwierig (dpa-AFX)
Analysen zu LANXESS AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|16,37
|-4,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research