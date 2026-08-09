Henkel vz. Aktie
|79,84EUR
|0,38EUR
|0,48%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
07.08.2026 11:12:54
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. das operative Halbjahresergebnis habe über dem Konsens gelegen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,81%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
07.08.26
|Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Deutsche Bank AG: Buy für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
06.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.08.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.08.26
|Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
|
06.08.26
|Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|79,84
|0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research