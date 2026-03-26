HORNBACH Aktie
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WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
HORNBACH Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 88 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei nicht schlecht gewesen, trotz allen Gegenwinds, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde wohl aber auch nicht gerade großartig. Die Bewertung sei günstig, spiegele damit aber das derzeit schwache Wachstumsumfeld von Baumärkten wider./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,40 €
|
Abst. Kursziel*:
13,35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
79,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
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