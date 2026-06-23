Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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23.06.2026 07:55:50

Pfizer Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Die Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin habe ihren primären Endpunkt beim Gesamtüberleben verfehlt, schrieb Michael Yee in einer Einschätzung vom Montagabend. Diese Studie sei aber ohnehin mit Risiken behaftet gewesen, und die Erwartungen im Vorfeld seien niedrig gewesen. Daher sehe er keine großen Kursrisiken für die Aktie./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 27,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 25,08 		Abst. Kursziel*:
7,66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 25,08 		Abst. Kursziel aktuell:
7,66%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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