ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Die Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin habe ihren primären Endpunkt beim Gesamtüberleben verfehlt, schrieb Michael Yee in einer Einschätzung vom Montagabend. Diese Studie sei aber ohnehin mit Risiken behaftet gewesen, und die Erwartungen im Vorfeld seien niedrig gewesen. Daher sehe er keine großen Kursrisiken für die Aktie./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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