RWE Aktie
|34,30EUR
|-1,21EUR
|-3,41%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen des Energiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Diese hätten gleichwohl die Erwartungen verfehlt, schrieb Alexander Wheeler in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie lägen um vier bis fünf Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen. Ungünstige Windverhältnisse und ein schwächerer Stromhandel seien die wesentlichen Belastungen gewesen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45,50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,90 €
|
Abst. Kursziel*:
30,37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,65%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
